Katliamlar sürüyor

İsrail'in 235 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 96'ya çıktı.Son 24 saatte Gazze'ye düzenlenen saldırılarda 46 kişi öldü. Öldürülenlerin 16'sı Refah'ta oldu.Katil İsrail, pazar gecesi yaptığı çadır katliamına rağmen Refah'ı kana bulamaya devam ediyor.İsrail, Gazze-Mısır sınırının üçte ikisini ele geçirdi.Refah'ta doğum hastanesi dışındaki tüm hastaneler hizmet dışı.BM'ye göre İsrail ordusunun hedefindeki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ta son 3 haftada 1 milyon Filistinlinin yerinden edildiği açıklandı.İsrail'in Refah saldırıları sürerken Filistinliler açlıkla da savaşıyor.Yeniden sürgün edilen Filistinliler "Yiyecek bir şeyimiz yok" diyor..Refah'ta çaresizlik içindeki aileler tuvalet olarak kullanmak üzere çukurlar kazıyor.Babalar yiyecek bir şeyler ve içecek su bulma umuduyla arayışa çıkarken, çocuklar da annelerinin 'yemek' pişirebilmesi için çöplerden ve yıkık binalardan odun veya karton parçaları topluyor.Yaşanan Refah katliamının ardından yeni bir insanlık dramı daha ortaya çıktı.Ailelerini kaybeden çocuklar, yanmış çadırlar arasında yiyecek ararken görüntülendi.Eşi, altı çocuğu ve ailesinin diğer üyeleriyle birlikte bir çadırda yaşam mücadelesi veren öğretmen Muhammed Ebu Radvan, "Durum çok vahim. Çadırda 20 kişiyiz. Temiz su yok, elektrik yok. Hiçbir şeyimiz yok. Sürekli yer değiştirerek yaşamanın ve bir yandan da sevdiklerimizi kaybetmenin nasıl bir his olduğunu anlatamam. Tüm bunlar bizi zihinsel olarak yok ediyor" diyor.Al Jazeera'nın bildirdiğine göre İsrail ordusu dün de bu kez El Mevasi'deki çadırları hedef aldı. Refah'tan kaçanların sığındığı çadırlarda 21 kişi yaşamını yitirdi.