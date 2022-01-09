Kaybolan Afgan bebek ailesine kavuştu

TALİBAN'IN Afganistan
'da kontrolü ele geçirmesinin ardından yaşanan kaosta, anne ve babasından ayrı kalan bir bebek ailesine kavuştu. Ağustos ayında Taliban'ın ülkede yeniden başa gelmesiyle birlikte binlerce Afgan ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. O dönem 2 aylık olan Süheyl Ahmedi isimli bir bebek ise, binlerce kişinin Kabil Havalimanı'na girmeye çalıştığı esnada çitler üzerinden Amerikan askerlerine verildi. Ancak ailesi havalimanı içerisine girdiğinde Süheyl bebek hiçbir yerde bulunamadı. Hummalı ama netice vermeyen arayışların ardından, Süheyl'in ABD
Büyükelçiliği'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan babası Mirza Ali Ahmedi
, annesi Süreyya ve diğer dört çocukları ABD'ye götürülmek üzere tahliye uçağına bindirildi. 19 Ağustos'ta kaybolan Süheyl'in aylar sonra Hamid Safi
adında 29 yaşındaki bir taksi şoföründe olduğu anlaşıldı. Bebek dün dedesine teslim edildi.