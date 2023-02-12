‘Kaydedilmiş en büyük depremlerden biri’

Kanada'dakiVictoria Üniversitesi Yeryüzü ve Okyanus Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Edwin Nissen, Türkiye'yi sarsan depremlere ve etkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'deki depremin karada meydana geldiğini vurgulayan Nissen, "Bu, 7,7 büyüklüğündeki deprem şimdiye kadar kaydedilen en büyük depremlerden biriydi. Belki dünyada karada meydana gelen depremlerde ilk 5'e ya da 10'a girebilir. Bu depremin karada meydana gelmesi de depremin büyüklüğüyle en çok zarara sebep olan unsurlardan biriydi" diye konuştu. Öte yandan, çeşitli bilim kuruluşları uydular aracılığıyla depremin şiddetini gösteriyor. Son olarak, bilim insanları 300 km'lik fay kırığını uydularla görüntüledi.