Kayıp 1’i Türk 12 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

TÜRKİYE'NİN Atina- Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu, Yunanistan
'ın Igoumenitsa Limanı
'ndan İtalya
'nın Brindisi Limanı
'na seyrederken yangın çıkan feribottaki bir Türk vatandaşının kayıp olduğunu söyledi. Somuncu, "Onun akıbetini belirlemek üzere Yunan Sahil Güvenlik, hastane ve Yunan Emniyeti
ile temas halindeyiz. İnşallah o da sağ salim kurtulur" dedi. Atina-Pire Başkonsolosluğu'nda görevli Konsolos Erdem Kutlu
da feribotta bulunan 23'ü TIR şoförü, 4'ü turist toplam 27 Türk vatandaşının 26'sının kurtarılarak Korfu
'daki otellerde misafir edildiğini belirtti. Yunanistan Sahil Güvenliği'nin aralarında 1'i Türk olmak üzere 12 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.