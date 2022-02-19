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Haberler Dünya Haberleri Kayıp 1’i Türk 12 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Giriş Tarihi: 20.2.2022

Kayıp 1’i Türk 12 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kayıp 1’i Türk 12 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
TÜRKİYE'NİN Atina- Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu, Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seyrederken yangın çıkan feribottaki bir Türk vatandaşının kayıp olduğunu söyledi. Somuncu, "Onun akıbetini belirlemek üzere Yunan Sahil Güvenlik, hastane ve Yunan Emniyeti ile temas halindeyiz. İnşallah o da sağ salim kurtulur" dedi. Atina-Pire Başkonsolosluğu'nda görevli Konsolos Erdem Kutlu da feribotta bulunan 23'ü TIR şoförü, 4'ü turist toplam 27 Türk vatandaşının 26'sının kurtarılarak Korfu'daki otellerde misafir edildiğini belirtti. Yunanistan Sahil Güvenliği'nin aralarında 1'i Türk olmak üzere 12 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
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Kayıp 1’i Türk 12 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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