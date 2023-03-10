Kaynağımı açıklamam

Twıtter, Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin de sahibi olan ABD'li işadamı Elon Musk'ın eline geçtiğinden bu yana gündemden düşmüyor. Büyük ses getiren 'Twitter Dosyaları' ifşalarını yayınlayan ABD'li serbest gazeteciler Matt Taibbi ve Michael Shellenberger, ABD Kongresi'nde savunma yaptı. Gazeteciler, Twitter'ın eski yöneticilerinin e-posta kayıtları ve platformun karar verme sürecine yapılan şirket dışı müdahalelerini ortaya çıkaran belgelere nasıl ulaştıkları konusunda kaynaklarını açıklamaya zorlandı. Oturumda, Texas Temsilcisi Sylvia Garcia'nın (Demokrat) gazetecilerin ifşaat belgelerinin kaynağının platformun yeni yöneticisi Elon Musk olup olmadığı konusunda açıklamaya zorlaması üzerine, gergin bir ortam oluştu. Taibbi, Garcia'nın sorusunu, "Ne yazık ki size cevap veremem, çünkü bu bir kaynak bulma meselesi ve ben bir gazeteciyim. Kaynaklarımı açıklamıyorum" sözleriyle cevapladı.