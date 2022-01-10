Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Kazakistan'da bayraklar yarıya indirildi
Giriş Tarihi: 10.1.2022 12:31

Kazakistan'da bayraklar yarıya indirildi

AA
Kazakistan’da bayraklar yarıya indirildi

Kazakistan'da LPG zamları nedeniyle başlayan protesto gösterilerinin şiddet olaylarına dönüşmesi nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetmişti. Ulusal yas ilan edilen ülkede Türk Devletleri Teşkilatında bayraklar yarıya indirildi.

Kazakistan'daki olaylarda hayatını kaybedenleri için Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Sekretaryasında üye ve gözlemci devletlerin bayrakları yarıya indirildi.

Teşkilattan yapılan açıklamada, "Kazakistan'da meydana gelen terör olaylarında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararıyla 10 Ocak 2022 Ulusal Yas Günü ilan edildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada bu yas gününde, TDT Genel Merkezi'nde üye ve gözlemci devletlerin bayraklarının yarıya indirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kardeş Kazakistan halkı ve yönetimi ile her zaman dayanışma içinde olan TDT, olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve ülkenin en kısa zamanda normale dönmesini diler."

ARKADAŞINA GÖNDER
Kazakistan'da bayraklar yarıya indirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA