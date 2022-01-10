Kazakistan’da bayraklar yarıya indirildi

Açıklamada bu yas gününde, TDT Genel Merkezi'nde üye ve gözlemci devletlerin bayraklarının yarıya indirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kardeş Kazakistan halkı ve yönetimi ile her zaman dayanışma içinde olan TDT, olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve ülkenin en kısa zamanda normale dönmesini diler."