Kazakistan’da önemli noktalar KGAÖ’nün kontrolünde

5.800 KİŞİ GÖZALTINDA



Tokayev'e; teröristlerin bulunması ve gözaltına alınması, delillerin toplanması ve belgelenmesi, uygun soruşturmaların yapılması için tedbirler alındığı bilgisi verildiği ifade edildi. Buna göre 125 ceza davası açıldığı ve aralarında önemli sayıda yabancıların da bulunduğu 5 bin 800 civarında kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. İdari kamu binalarında kontrolün sağlandığı açıklanırken ülkede olayların yatıştığı ve kamu düzeninin sağlandığı vurgulandı.