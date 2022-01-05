Kazakistan’daki protestolarda 8 kişi öldü, 317 kişi yaralandı

Tokayev, Kazakistan Güvenlik Konseyi Başkanlığını üstelendiğini duyurduğu konuşmasında, kitlesel protestoların arkasında dikkatlice düşünülmüş bir plana sahip, "finansal olarak motive edilmiş komplocular" olduğunu belirterek, "Bu nedenle cumhurbaşkanı olarak bugünden itibaren Güvenlik Konseyi Başkanı olarak mümkün olduğunca sert davranmayı planlıyorum" ifadelerini kullandı. "Ne olursa olsun başkentte bulunacağım" diyen Tokayev, "Kazakistan tarihindeki en kara günleri hep birlikte aşacağız" şeklinde konuştu. Tokayev, "Kazakistan'ın siyasi dönüşümü için yeni teklifler" sunacağına dair güvence verdi.