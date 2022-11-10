Kenan dilinde ilk yazılı cümle bir tarağın üzerinde bulundu: Bitlerinin kökünü kazısın

Araştırmacılar, İsrail, Filistin, Lübnan, Suriye ve Ürdün'ün bazı kısımlarını kapsadığı düşünülen topraklarda yaşayan Kenanlıların antik dilinde yazılmış ilk cümleyi tercüme etti.MÖ 1700'lü yıllara dayanan küçük bir fildişi tarağın üzerinde bulunan yazıtı tercüme eden araştırmacılar, "Bu fildişi tarak, saç ve sakal bitlerini kökünden söksün" cümlesini ortaya çıkardı.Tarağı İsrail'deki Tel Lachish'te bulan ekip, bunun sakal bitlerini yok etmek için bir büyü olduğunu açıkladı. Kudüs İbrani Üniversitesi'nden Profesör Yosef Garfinkel, "Bu, İsrail'de Kenan dilinde bulunan ilk cümle. İnsanın yazma yeteneği tarihinde bir dönüm noktası" ifadelerini kullandı.Tarak 2017'de bulunduğu halde, bu yılın başlarında son işleme sırasında fark edildi ve Sami epigrafist Dr. Daniel Vainstub tarafından deşifre edildi. 17 Kenan harfinden ve yedi kelimeden oluşan metinle ilgili olarak konuşan Garfinkel, "Suriye Ugarit'te Kenanlılar var, ancak bugüne kadar kullanılan alfabeyle değil, farklı bir alfabeyle yazıyorlardı. Kenan şehirlerinden Mısır belgelerinde, Akadca yazılmış Amarna mektuplarında ve İbranice İncil'de bahsediliyor. Tarak yazısı, yaklaşık 3700 yıl önce alfabenin günlük aktivitelerde kullanımının doğrudan kanıtı" dedi. Mikroskop kullanarak tarağın yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çeken ekip, tarak üzerinde hâlâ mevcut olan bazı bit kalıntıları buldu.