‘Kendi sonlarını hazırlıyorlar’

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Irak Büyükelçiliği binasının önünde Kuran'ı Kerim yakılması sonrası bu kez Danimarka'da benzer bir skandal eylem gerçekleştirildi. Danimarkalı Vatanseverler (Danske Patrioter) adlı grup, Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yaktı. Provokatif eyleme Türkiye sert tepki gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Dünyada hiçbir kimsenin herhangi bir din mensubunu kutsalına hakaret etmesi asla kabul edilemez. Kim hangi din ve inanç mensubunun hangi kutsalına hakaret ediyorsa bu doğrudan doğruya insanlık suçudur. Bu suça ortak olanlar, bu suçu seyredenler, İslam düşmanlığının Avrupa'da yeni bir siyasi dalga olarak yükselmesine seyirci kalanlar aslında kendi sonlarını da hazırladıklarının farkında değillerdir" ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, Türkiye olarak İslam'ı hedef alan saldırıları şiddetle kınadığını belirterek bu ülkelere "Saldırıları film gibi izlemeyin" uyarısında bulundu.Skandal eylemi lanetleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Din ve vicdan hürriyetine karşı gerçekleştirilen bu lanetli eylem, açık bir nefret suçudur. İslam'a ve Müslümanlara yönelik provokasyonlar karşısında Danimarka yetkililerinin duyarsızlığı, bu nefret suçlarına destek vermeleri anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "Bazı ülkelerde ifade özgürlüğü kılıfıyla müsamaha gösterildiği için sistematik bir hal alan bu çirkin saldırılar karşısında, ilgili ülkelerin, caydırıcı ve etkin tedbir almamakta ısrar ettiğini, bu tutumun saldırganları suç işlemeye teşvik ettiğini takip ediyoruz" dedi. İslam dünyasına çağrıda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Kuran-ı Kerim'e saldırılara organize tepki koymalıyız" mesajını verdi. Çok sayıda ülke de saldırıya tepki gösterdi.Stockholm'de 28 Haziran'da Irak asıllı Salwan Momika'nın 20 Temmuz'da da polis korumasında Irak'ın İsveç'teki büyükelçiliği önünde Kuran yakması, başta Türkiye olmak üzere İslam dünyasından İsveç'e yönelik tepkilerin artmasına yol açtı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, saldırının ardından Irak, Suudi Arabistan ve Mısırlı mevkidaşları ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile telefonda görüştü. Avrupa'da her geçen gün artmakta olan İslam'a yönelik nefret suçlarına ilişkin İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) harekete geçirilmesi ve alınacak ortak tedbirler ele alındı. İslam dünyasında infial uyandıran saldırılara karşı Müslüman ülkeler diplomatik adımlar attı.Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi mensupları, Kopenhag'da Kuran-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırı nedeniyle Danimarka'ya tepki gösterdi. Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı'nda toplanan Sadr yanlısı kişiler, saldırı nedeniyle Danimarka yönetimini protesto etti. Irak güvenlik güçleri, Danimarka Büyükelçiliği'nin de bulunduğu Yeşil Bölge'ye çıkan köprüleri trafiğe kapattı. Polisin yoğun güvenlik tedbiri altında gerçekleştirilen gösteri, basın mensupları tarafından da takip edildi.