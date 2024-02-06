Kenya’da ‘açlık tarikatı’  liderine cinayet suçlaması!

Kenya'da yüzlerce kişinin ölümüne neden olan "açlık tarikatı" lideri Paul Mackenzie ve beraberindeki 29 şüpheli, 191 çocuğun ölümü nedeniyle cinayetle suçlandı. Mahkeme, tarikata ilişkin yürütülen davada, daha önce terör, taksirle adam öldürme ve işkence gibi suçlamalar yönelttiği tarikat lideri ve 29 şüpheliye, çocuk ölümleriyle ilgili cinayet suçlamasında bulundu.