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Giriş Tarihi: 14.6.2023 21:36

Kenya'da polis aracına mayınlı saldırı: 8 ölü

Kenya'da polis aracının geçtiği sırada yola döşenen mayının patlaması sonucu 8 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA
Kenya’da polis aracına mayınlı saldırı: 8 ölü

Kuzey Doğu Bölge Komiseri John Otieno, basına yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerini taşıyan araca mayınlı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Otieno, "Bu saldırıda 8 polis memurunu kaybettik. Güvenlik güçleri ve yolcu araçlarını hedef alan saldırılarda, Eş-Şebab'dan şüpheleniyoruz." ifadesini kullandı.

Saldırının Somali sınırına yakın Garissa bölgesinde düzenlendiğini kaydeden Otieno, daha önce de aynı bölgede Eş-Şebab terör örgütünün saldırılar düzenlendiğini hatırlattı.

Somali'de saldırılarıyla gündemde olan Eş-Şebab, komşu ülke Kenya'da da saldırılar düzenliyor.

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Kenya'da polis aracına mayınlı saldırı: 8 ölü
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