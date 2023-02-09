Kenya’da polis eski bakanın evine baskın düzenledi

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, çok sayıda polis aracı, dün gece Matiang'i'nin başkent Nairobi'deki evini çevreledi. Matiang'i'nin avukatları, polise engel olarak, eve girilmesine izin vermedi.

Polislerin Ahlak ve Yolsuzluk Komisyonuna bağlı olduğu ileri sürülürken, komisyon kendi ekiplerinin eve gitmediğini açıkladı.

Matiang'i, sabah saatlerinde mahkemeye başvurarak, gözaltına alınmadan önce kefalet başvurusu yaptı.

Matiang'i'nin evine niçin baskın düzenlendiği henüz bilinmiyor.

Ülkede Ağustos 2022'de yapılan seçim sonrası görevden alınan Matiang'i, 5 yıl boyunca Uhuru Kenyatta kabinesinde İçişleri Bakanlığı yapmıştı.