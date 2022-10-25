Kerkük’te 3 DEAŞ’lı terörist yakalandı

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kerkük'ün güneyindeki Es-Sus bölgesinde DEAŞ mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.

3 TERÖRİST YAKALANDI

Irak ordusunun düzenlediği operasyonda, arananlar listesindeki 3 DEAŞ'lının yakalandığı belirtildi. Haklarında yapılan resmi işlemlerin ardından söz konusu kişilerin mahkemeye sevk edildikleri aktarıldı.

ÖRGÜTÜN SALDIRILARI SÜRÜYOR

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.