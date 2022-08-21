Kerkük’te DEAŞ operasyonu: 6 ölü

Irak güçlerinin Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ'a karşı başlattığı operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kerkük'ün batısındaki Hemrin dağlarında varlık göstermeye başlayan DEAŞ'a yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Hava kuvvetlerinin de destek verdiği operasyonda, aralarında sözde Salahaddin kenti idari sorumlusu Abu Meryem el Kahtani'nin de bulunduğu 6 teröristin öldürüldü. Operasyonun devam ettiği belirtilen açıklamada teröristlere ait çok sayıda sahte evrak, kimlik, silah ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.