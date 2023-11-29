Keskin nişancı katletti

Gazze'de duraklayan İsrail zulmü, işgal altındaki Batı Şeria'da devam ederken dün 9 yaşındaki bir çocuk keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldü. Siyonist İsrail askerleri önceki gece Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine buldozerler eşliğinde baskınlar düzenledi. İşgal ordusu, keskin nişancılarını yüksek binanın çatılarına konuşlandırdı. Silah ve patlama sesleri arasında Cenin Mülteci Kampı ile 3 hastaneyi kuşattı. Bölgede çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı. Siyonist güçler, baskınlar sırasında 2 Filistinli çocuğu gerçek mermiyle vurarak öldürdü. Filistin Kızılayı ölen çocuklardan birinin 9 yaşında olduğunu bildirdi. Kanlar içinde yerde yatan Filistinli çocuğun, bir arkadaşı tarafından yakındaki bir arabanın önüne taşındığı anlar kameraya yansıdı.