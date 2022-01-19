KGAÖ Barış Gücü Kazakistan’dan tamamen çekildi

Kazakistan Savunma Bakanlığı, 6 Ocak'ta ülkeye konuşlandırılan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü'nün topraklarından tamamıyla çekildiğini ve şu anda ülkede yabancı askeri birliklerin bulunmadığını bildirdi.
Kazakistan Savunma Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Departman Başkanı Oljas Hüseyinov, KGAÖ Barış Gücü'nün ülkeden çekilme süreci ile ilgili düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Hüseyinov, bugün KGAÖ Barış Gücü'nün tamamıyla ülke topraklarından çekildiğini belirterek, "KGAÖ Barış Gücü'ne ait teçhizat ve askerlerin yer aldığı son uçak Almatı'dan uğurlandı. Şu anda Kazakistan topraklarında yabancı devletlerin askeri birlikleri bulunmuyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talimatı üzerine KGAÖ Barış Gücü'nün 13 Ocak'tan itibaren ülkeden kademeli olarak çekilmeye başladığını hatırlatan Hüseyinov, söz konusu askeri birliklerin, durumu istikrara kavuşturmak amacıyla ülkesinde görevlendirildiğini sözlerine ekledi.