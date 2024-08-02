‘Kıbrıs davasına adanmışlığımız tam’

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs davasına adanmışlığın tam ve sarsılmaz olduğunu belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na desteklerinin artarak devam edeceğini bildirdi. Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınırlığını artırmaya ve uluslararası teşkilatlara üye olmasına yönelik girişimleri sürdürdüklerine değinerek, önümüzdeki süreçte somut ve güzel gelişmelerin olmasını da beklediklerini söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) "1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı" törenine, Milli Savunma Bakanı Güler, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov da katıldı.