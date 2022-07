Kıbrıs Gazileri, barış harekâtı’nın 48. yılında zorlu mücadeleyı anlattı: Ada huzur ve özgürlüğe kavuştu

Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan sonra Ada'ya barışın geldiğini söyleyen Kıbrıs gazileri "Sadece Türklere değil Rumlar için de barış geldi. Türkiye çıkarma yapmasaydı, Kıbrıs'ta Türklük yok olacaktı. Yaklaşık 50 yıl geçti ve bu süreçte kimsenin burnu kanamadı. Bu yüzden Türk askeri Ada'da kalmalı" dedi. Bugün, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türklerin Rumlar tarafından uğradığı baskı ve zulmü önlemek ve Ada'da barış ve huzuru tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 48. yılı. Harekâtın gazileri verilen zorlu mücadeleyi anlattı. Harekâtın hemen öncesinde Kıbrıs'ta Rum-Yunan ikilisinin 15 Temmuz 1974'te darbe gerçekleştirdiğini belirten Besim Faruk Can, darbe sonrası Rumların Türklere saldırmaya başladığını söyledi. Can, "Rumlar, bizi yaylım ateşine tuttu. Elimizde silahlarımız olmadığı için karşılık veremedik. Rumlar, köyümüzdeki 15 ila 50 yaşındaki erkekleri toplayıp katletti. Rumlar savaşı kaybedeceklerini anlayınca insanlarımızı katliam çukurlarına gömdüler" diye konuştu. Can ayrıca, Rumların köylerde kalan Türk kadınlarına yönelik taciz ve zulümlerini anlattı.Babası dahil ailesinde 8 şehit olduğunu belirten Can, "Türkiye'nin harekâtı sonrası Ada'ya barış geldi. Sadece Türklere değil Rumlar için de barış geldi. Türkiye buraya çıkarma yapmasaydı, Kıbrıs'ta Türklük yok olacaktı, Rumların amacı da buydu. Türkiye'nin müdahalesinin ardından yaklaşık 50 yıl geçti ve bu süreçte kimsenin burnu kanamadı. Bu yüzden Türk askeri Ada'da kalmalı. Türk askerinin Ada'da kalması, bizim için bir güvence" ifadelerini kullandı. Kıbrıs'ta iki devletli çözümün daha kalıcı ve barışçıl olacağına inandığını belirten Can, "Kıbrıs'ta federal bir çözümü desteklemiyorum. İki halkın iç içe yaşaması, yine bir felaket olacaktır. 50 yıldır Rumlar güneyde, biz de kuzeyde yaşıyoruz ve hiçbir sıkıntı olmadı" dedi.Kıbrıs gazisi Ömer Özyıldırım ise harekâttan önce çok kötü şartlarda yaşadıklarını söyledi. Özyıldırım, "Rumlar, 1963-1974 arasında köyümüzden insanları alıp götürdüler, katlettiler. Harekâttan hemen önce BM Barış Gücü'ne silahlarımızı teslim ettik ve BM Barış Gücü bütün silahlarımızı Rum polisine verdi. Bu yüzden hiçbir zaman ne BM Barış Gücü'ne ne ABD'ye ne de NATO'ya güvenmem, ben bir tek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne güvenirim. Türk askeri Ada'da kalmalıdır, giderse zaten 'Biz bittik' demektir. Harekât olduktan sonra büyük bir rahatlığa kavuştuk" dedi. Özyıldırım, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kendilerine yardımcı olduğunu, çok yardımsever biri olduğunu vurguladı. Özyıldırım, "Kıbrıs'ta iki devletli çözümü destekliyoruz ama federasyonu asla. Hiçbir millete güvenmiyoruz, hiçbir zaman Türkiye bizi burada yalnız bırakmasın. Torunlarıma ne çektiğimi usanmadan anlatıyorum. Halk ve çocuklar da bunu bilmeli" dedi.Kıbrıs Barış Harekâtı'nın yıldönümü dolayısıyla KKTC'de, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında "Bayrak Yürüyüşü" düzenlendi. Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğiyle başkent Lefkoşa'da gerçekleştirilen yürüyüşe, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, YEE Başkan Yardımcısı Kutalmış Yalçın, sporcular ve KKTC'li vatandaşlar katıldı. 16 farklı ülkeden 32 sporcunun dün başlayan II. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası kapsamında KKTC'de bulunduğunu kaydeden Tatar, bu sporcuların KKTC'ye uygulanan haksız ambargolara karşı duruş sergilediklerini söyledi.Cumhurbaşkanı Tatar, yeni siyaset olarak "Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devletli çözüm modelini" savunduklarını, Türkiye'nin de bu siyaseti desteklediğini kaydetti. "1974'te Mehmetçik ile Mücahit birlikte kutsal mücadele verdi ve omuz omuza şehit düştü" diyen Tatar, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi ve gazilere şükranlarını sundu. "KKTC'de spora, ambargoya 'hayır' diyen bir anlayışla hareket Ettiklerini belirten Okçular Vakfı Başkanı Yıldız da, haklı KKTC davasını savunmaya devam edeceklerini vurguladı.