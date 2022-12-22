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Haberler Dünya Haberleri “Kıbrıs Sorunu: Çevresel Zorluklar ve Enerji Güvenliği” konferansı
Giriş Tarihi: 22.12.2022 09:27 Son Güncelleme: 22.12.2022 09:47

“Kıbrıs Sorunu: Çevresel Zorluklar ve Enerji Güvenliği” konferansı

“Kıbrıs Sorunu: Çevresel Zorluklar ve Enerji Güvenliği” konferansının açılış konuşmasını yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, savaşlar ve ekonomik krizler nedeniyle dünyada pek çok sorun yaşandığına değindi. Konferansı düzenledikleri için Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’a teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizim nesil sorunları çözemedi. En azından gelecek nesillere sorunlarını aşabilecekleri bir dünya bırakmazsak sorunlar derinleşerek büyüyecek. İklim değişikliği ve enerji güvenliği gibi sorunlar çocuklarımızı ve torunlarımızı tehdit ediyor” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
“Kıbrıs Sorunu: Çevresel Zorluklar ve Enerji Güvenliği” konferansı

"Yaklaşık 15 farklı devletten pek çok bilim insanı ve bürokratın bulunduğu bu konferansta; Kıbrıs sorunu merkezinde siyasal gelişmeler, enerji, Kıbrıs ve ekonomi, çevre ve güvenlik konularında bilgi akışı sağlıyoruz" diyen Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, "Her geçen gün globalleşen ve küçülen dünyamızda birçok zorlukla karşılaşıyoruz. Sahip olduğumuz jeopolitik ve stratejik zenginliklerle dünyanın ilgisini çekiyoruz" diye konuştu.

Konferansın ev sahibi YDÜ İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı ve Konferans Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş ise Doğu Akdeniz ve Kıbrıs adasının sahip olduğu doğalgaz rezervi potansiyeli, üç kıtanın kesişiminde yer alan coğrafi konumu ile enerji kaynaklarının taşınmasında üstlenebileceği role dikkat çekti. Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, "Enerji alanında KKTC'nin geliştirdiği ve gündeme getirdiği projeler, bölgesel ve küresel jeopolitik açıdan son derece önemlidir" şeklinde konuştu.

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“Kıbrıs Sorunu: Çevresel Zorluklar ve Enerji Güvenliği” konferansı
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