Kıbrıslı Türklerden darbecilere protesto

İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türkler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) uluslararası alanda izolasyonunu protesto etti. Merkezi Londra'da bulunan "Ambargolu" (Embargoed) isimli sivil toplum örgütü öncülüğünde bir grup Kıbrıslı Türk, Yunan cuntasının 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'a gerçekleştirdiği darbenin 49'uncu yıl dönümde Yunanistan'ın Londra Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi. "Yunanistan, Kıbrıs'ın işgalini kabul et" yazılı pankartların yanı sıra KKTC bayrakları taşıyan grup üyeleri, büyükelçiliğin bulunduğu sokağa renkli tebeşirlerle "Kıbrıslı Türklerin hakları önemlidir" yazdı.