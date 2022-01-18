Kıbrıs’ta diyalog çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres
, Kıbrıs'ta taraflara müzakerelerin yokluğunda diyalog ve yakınlaşmayı sürdürme çağrısı yaptı. BM Güvenlik Konseyi
, Guterres'in Kıbrıs raporunu ve Ada'daki barış gücü misyonunun (UNFICYP) görev süresinin uzatılmasını kapalı oturumda görüştü. Guterres, 19 Temmuz 2021-15 Aralık 2021 tarihlerini kapsayan raporunda, "Geçen zaman, Kıbrıs sorununa karşılıklı kabul edilebilir çözüm bulma yönündeki çabaları güçleştirmeye devam ediyor" dedi.
YAKINLAŞMA SÜRSÜN
Tarafların tutumlarının "kemikleşmeye ve daha fazla ayrışmaya" başladığını anlatan Guterres, iki tarafa da "halkın umudunu canlı tutmak" için diyalog ve yakınlaşmayı sürdürmesi çağrısı yaptı.