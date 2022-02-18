Kıbrıs’ta yine çifte standart

Kıbrıs sorununun çözümünde Türk tarafını görmezden gelen bir tutum da İngiltere Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle'dan geldi. Hoyle, adaya gerçekleştirdiği ziyarette KKTC Cumhurbaşkanlığına davet edildi ancak daveti karşılıksız bıraktı. KKTC duruma ilişkin "Kıbrıs'ta sürdürülebilir bir uzlaşıdan yana olduğunu her vesileyle ifade eden Birleşik Krallık ve temsilcilerinin, özellikle garantör ülkelerden biri olarak Kıbrıs'ta müktesep eşit haklara sahip iki tarafa da eşit muamele yapmaları gerekirken, Kıbrıs Türk tarafının eşitliğini gözetmemesi kabul edilebilir değildir" açıklamasında bulundu.

IRK TEMELLİ ÖNYARGILI POLİTİKA

Öte yandan İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türkler de İngiltere'nin, Kıbrıslı Türkler ve Rumlara eşit davranmasının önemli olduğunu ifade ediyor. İngiltere'nin Kıbrıslı Türklere karşı sistematik olarak ayrımcılık yapılan ve ırk temelli önyargılı bir politika uygulandığı kaydediliyor. Hoyle'un, Kıbrıs'a gerçekleştirdiği ziyarette Cumhurbaşkanlığına davet edilmesine rağmen bu daveti karşılıksız bırakmasının hayal kırıklığına neden oldu.

TÜRK TARAFININ EŞİTLİĞİ GÖZETİLMEDİ

KKTC Cumhurbaşkanlığı da açıklama yaparak "Kıbrıs'ta sürdürülebilir bir uzlaşıdan yana olduğunu her vesileyle ifade eden Birleşik Krallık ve temsilcilerinin, özellikle garantör ülkelerden biri olarak Kıbrıs'ta müktesep eşit haklara sahip iki tarafa da eşit muamele yapmaları gerekirken, Kıbrıs Türk tarafının eşitliğini gözetmemesi kabul edilebilir değildir.İki tarafa eşit söz hakkı/imkânı tanınmaması ve doğal/müktesep egemen eşitliklerine saygı gösterilmemesi, Kıbrıs adasında ve bölgemizde ihtiyaç duyulan iş birliği, güvenlik ile istikrara değil, sürdürülemez olduğu kabul edilen statükonun devamına hizmet etmektedir" açıklamasında bulundu.Birleşik Krallık'a Kıbrıs'ta adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşıdan yana olma konusundaki söylemlerinde samimiyse diyalog ve temaslarında, tarafların mutlak eşitliği ilkesini gözeten bir tutum sergilemesi yönünde çağrı yapıldı. Kıbrıslılar Hoyle'un Türk temsilcilerle görüşmemesinin ayrımcılık noktasındaki duruşunu gözler önüne serdiğini belirtiyor.