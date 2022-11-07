Kiev Belediye Başkanı: Şehri terk etmeye hazır olun!

Rusya'nın, Ukrayna'nın kritik altyapı tesislerine saldırıları devam ediyor. Enerji sisteminin yüzde 40'ının saldırılar nedeniyle hasar gördüğü veya tamamen yok edildiği ülkenin birçok bölgesinde elektrik ve su kesintisi yaşanırken, başkent Kiev için kritik bir uyarı geldi.

3 MİLYON KİŞİYE UYARI

Ukrayna'da bir televizyon kanalına konuşan Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Rusya'yı "terörizm" ve "soykırım" ile suçlarken, "Bu nedenle, şu anda olan her şey (altyapıya saldırıyor) soykırımdır" dedi.