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Giriş Tarihi: 7.11.2022 13:52

Kiev Belediye Başkanı: Şehri terk etmeye hazır olun!

İHA
Kiev Belediye Başkanı: Şehri terk etmeye hazır olun!

Rusya Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ederken altyapı tesislerinin zarar gördüğü Kiev’de alarm verildi. Rusya’nın saldırılarının ardından karanlığa gömülen başkent Kiev’deki duruma ilişkin konuşan Belediye Başkanı Vitali Klitschko, "Kiev sakinleri, tamamen elektrik kesintisi yaşanması halinde şehri tahliye etmeye hazırlıklı olmalı" uyarısında bulundu.

Rusya'nın, Ukrayna'nın kritik altyapı tesislerine saldırıları devam ediyor. Enerji sisteminin yüzde 40'ının saldırılar nedeniyle hasar gördüğü veya tamamen yok edildiği ülkenin birçok bölgesinde elektrik ve su kesintisi yaşanırken, başkent Kiev için kritik bir uyarı geldi.

3 MİLYON KİŞİYE UYARI

Ukrayna'da bir televizyon kanalına konuşan Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Rusya'yı "terörizm" ve "soykırım" ile suçlarken, "Bu nedenle, şu anda olan her şey (altyapıya saldırıyor) soykırımdır" dedi.

Yetkililerin elektrik ve su kesintilerini engellemek için ellerinden gelen her şeyi yaptığını ifade eden Klitschko, "Kiev sakinleri, tamamen elektrik kesintisi yaşanması halinde şehri tahliye etmeye hazırlıklı olmalı" açıklamasında bulundu.

Kiev'deki yaklaşık 3 milyon kişinin böyle bir durumla karşı karşıya kalması durumunda arkadaşlarına veya akrabalarına gitmeye hazır olması gerektiğini söyleyen 51 yaşındaki Klitschko, "en kötü senaryoya" hazırlıklı olma çağrısında bulundu. Kış aylarında başkent Kiev'de hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü biliniyor.

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Kiev Belediye Başkanı: Şehri terk etmeye hazır olun!
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