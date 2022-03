Kiev ve Lviv’e füze yağmuru

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 23'üncü gününde. Düne dair en çok öne çıkan detay Lviv'in hedef olması oldu. Burası Polonya sınırında. 24 Şubat'ta başlayan Rus saldırılarına karşı Lviv diğer bölgelere göre daha güvenli bir yerdi. Mültecilerin de kullandığı bir güzergâh. Ukrayna'dan Polonya'ya geçen mülteci sayısı iki milyonu aştı. Lviv ülkenin batısındaki en büyük kent ve gözde bir turist mekânı. Polonya sınırına 70 kilometre mesafede bulunuyor.

Son bir haftada 3 kez Lviv'e 130 kilometre yakınlıktaki Lutsk ve İvano-Frankiv'in yanı sıra Lviv'e 40 kilometre uzaklıkta Yavoriv bölgesi de Rus füzeleri tarafından vuruldu. Dün bu kez Lviv merkezdeki havalimanında bir bölge Rus roketlerinin hedefi oldu. Füzeler, Lviv merkezdeki Opera ve Bale binasına 4.5 km mesafedeki Lviv Havalimanı içerisindeki Uçak Tamir Tesisini vurdu. Lviv Havalimanı, Ukrayna'nın ikinci büyük havaalanı. Saldırının art arda birkaç füzeyle gerçekleştiği öğrenildi. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, tesise çok sayıda roket isabet ettiğini bildirerek, binaların yıkıldığını aktardı.





Lviv kentindeki Rynok Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde, saldırılarda hayatını kaybeden 109 çocuk için meydana boş bebek arabaları bırakıldı.



"ÖLEN KİMSE OLMADI"

Saldırıda herhangi bir can kaybının olmadığını kaydeden Sadovyi, "Tesisin aktif çalışması önceden durduruldu, bu nedenle şu anda herhangi bir can kaybı yok. Kurtarma ekipleri ve ilgili kişiler çalışıyor" dedi. Patlama sonrasında vatandaşlar arabalarla evlerine geri dönmeye çalıştı. Ancak asker, polis ve gönüllülerden oluşturulan barikat ağı dolayısıyla gazeteciler dahil kimse bölgeye giremedi.







KİEV'DE HER YER HEDEF

Rus güçlerinin hafta başından beri Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki sivil yerleşim yerlerine bomba yağmuru dün de sürdü. Rus ordusu, sabah Kiev'in Podilskiy bölgesini füze ile vurdu. Bölgedeki 6 apartman ve yüzlerce daire, 1 anaokulu ve 1 lisede büyük hasar oluştu. Evlerin camları kırıldı, çok sayıda araç da kullanılamaz duruma geldi. İlk belirlemelere göre en az 4 kişi öldü, 4'ü çocuk 19 kişi de yaralandı. Füzenin düştüğü yerde 2 metrelik çukur oluştu.



DÜNYA İZLİYOR

Saldırıda yaralanan Natali, "Evdeydik, korkunç bir gürültüyle yere düştüm. Evin camları patladı. Patlama o kadar büyüktü ki evin giriş kapısı kırıldı. Okulumuz, evlerimiz yerle bir oldu. Bu bölgede sadece siviller var. Bütün dünyanın burada yaşanan katliamı görmesi gerekiyor. Bu savaşı durdurması gerekiyor' dedi.







BAŞBAKAN YARDIMCISI TAHLİYE DURUMUNU A HABER'E ANLATTI:

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereshchuk, A Haber'e özellikle savaştan en çok etkilenen Mariupol'le ilgili açıklamalarda bulundu. Tahliyelerden bahseden Vereshchuk, güvenli koridor diye bir şeyin olmadığını ve ateşkese rağmen koridorlarda saldırıların devam ettiğini söyledi. Vereshchuk, Mariupol'de 400 kişinin bir hastanede rehin olduğunu dile getirdi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mariupol'deki tahliye durumunu A Haber'e anlattı | Video

AVRUPA'DAN ZELENSKİ İÇİN NOBEL ÇIKIŞI

Bir grup Avrupalı siyasetçi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile Ukrayna halkının Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilebilmesi için Nobel Komitesi'ne mektup yazdı. Çoğunluğu Hollandalılardan oluşan siyasetçiler, 2022 adaylarının yeniden değerlendirilmesini ve Zelenski'nin yanı sıra Ukrayna halkının ödüle aday gösterilmesini istedi. Mektupta, "Şimdi Ukraynalılara dünyanın onların yanında olduğunu göstermenin tam zamanıdır" ifadesi yer aldı.



PUTİN'İN 'VATAN HAİNİ' UYARISI SAVAŞ KARŞITLARINI KORKUTTU

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşına güçlü destek vermeyenleri "vatan haini" olarak nitelendirmesi korku yarattı. Çok sayıda kişi "ihanet" suçlamalarıyla karşı karşıya. Aktivist Dimitri İvanov'ın kapısına "Anavatana ihanet etmeyin" yazıldı. Bir yemek blogger'ı Rusya ordusunu "itibarsızlaştırmak"tan 15 yıl hapis cezası tehdidiyle karşı karşıya.



BİDEN İLE Şİ, UKRAYNA'YI GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını görüştü. Biden, Şi'ye, Çin'in Rusya'ya ekipman desteği vermesi halinde bunun sonuçları olacağı uyarısında bulundu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da "Çin, tarih kitapları yazılırken nerede duracağı konusunda bir karar vermeli" denildi. Şi ise krizin kimsenin çıkarına olmadığını belirterek, "Olaylar bir kez daha gösterdi ki ülkeler savaş meydanında karşı karşıya kalma noktasına gelmemeli" dedi.