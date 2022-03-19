Giriş Tarihi: 20.3.2022

Kiev’de halk ağız birliği yaptı: Geçit yok Uğur YILDIRIM

Kievliler yaşanan bombardımana rağmen evlerini terk etmeyeceklerini ve Rus ordusuna geçit vermeyeceklerini söylüyor. Halk, “No pasaran / Geçit yok” diyor. Rusya ordusunun ise başkent Kiev’in banliyölerinde hendekler kazarak buralara konuşlandığı ortaya çıktı