Kiev’de halk ağız birliği yaptı: Geçit yok

Ukrayna
ile Rusya arasındaki savaş 24'üncü gününde devam ediyor. Hafta başından beri bombalanan Kiev'de, halk yaralarını sarmaya çalışıyor. Vurulan apartmanlarda yaşayan sivil halk hep birlikte evlerini, bahçelerini temizliyor. Bombardıman sonrası oluşan enkazı elbirliği ile kaldırıyor. Yerle bir olan evlerde yaşamaya çalışan Kievlilerin ağzında tek bir cümle var: No pasaran / Geçit yok. Kievliler yaşanan bombardımana rağmen evlerini terk etmeyeceklerini ve Rus ordusuna geçit vermeyeceklerini söylüyor.
RUSLAR PÜSKÜRTÜLDÜ
Kiev'in kuzeyinde Ukrayna ordusu ile Rus ordusu arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu, Rus birliklerinin eline geçen 30'dan fazla köy ve kasabanın kontrolünü geri almayı başardı. Bazı bölgelerde Rus güçleri Kiev'den 70 kilometre püskürtüldü. Ukrayna ordusu, Ruslara karşı atağa geçerken İrpin, Bucha
bölgelerinde çatışma ve patlama sesleri eksik olmuyor. Bu bölgeden şehir merkezine doğru gerçekleştirilen atışlarda birçok apartman vuruldu. Hafta başından beri en az 15 kişi hayatını kaybetti. Onlarca bina harabeye döndü.
'ÇOCUKLARA BIRAKACAĞIZ'
Şehrin Podilsky bölgesi en çok hedef alınan yer oldu. Mahalle sakinleri elbirliğiyle patlamalardan geriye gelen enkazı kaldırmaya başladı. Evinin oturulmaz halde olduğunu söyleyen Bogdan, "Evlerimizin ortasına ve çocuk parkının içine füze atıldı. Okullarımız, evlerimiz yerle bir oldu. Korkmuyoruz. Buradayız ve evimize, ülkemize, şehrimize sahip çıkıyor. Kiev'den ayrılmayı düşünmüyorum. Rus ordusuna geçit vermeyeceğiz. No pasaran! Hep birlikte Ukrayna'yı yeniden inşa edeceğiz. Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakacağız" dedi.
KONUŞLANIYORLAR
Uydu görüntülerine göre ise Rus ordusu Kiev'de hendekler kazıyor. ABD
merkezli Maxar uydu şirketinin yayınladığı görüntülere göre Rus askerleri bölgeye konuşlanıyorlar. Görüntülerin Ozera ve Antonov Hava Üssü
yakınların ait olduğu kaydedildi. Öte yandan Azak
ZELENSKİ'DEN 'MÜZAKERE' ÇAĞRISI
RUS müzakereci Vladimir Medinski
, Moskova
ve Kiev'in Ukrayna'nın askerden arındırılmasıyla ilgili görüşmelerde "yarı yolda" olduklarını söyleyerek ilerlemelerin kaydedildiğini dile getirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, yaptığı konuşmada Rusya ile zaman kaybetmeden barış ve güvenlik müzakerelerine başlanması gerektiğini söyledi. Zelenski, "Aksi takdirde Rusya'nın kayıpları o kadar büyük olacak ki, bellerini doğrultabilmeleri için birkaç nesil geçmesi gerekecek" dedi. Zelenski ayrıca "Ukrayna ile anlamlı müzakere, Rusya için tek şans" dedi.
5. GENERAL ÖLDÜRÜLDÜ
UKRAYNA'DA bir Rus generalin daha öldürüldüğü iddia edildi. 24 Şubat'tan beri öldürülen Rus general sayısının 5'e yükseldiği kaydedildi. Ukrayna Savunma Bakanlığı "Rus ordusu 14 bin 400 asker, 95 uçak, 115 helikopter, 466 tank kaybetti" açıklamasını yaptı. ABD'li bir yetkiliyse "Rusya, Ukrayna'da büyük ölçüde durduruldu, ancak savaş gücü devam ediyor" dedi.
HİPERSONİK FÜZE
RUSYA, saldırılarında ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullandı. Rusya Savunma Bakanlığı, İvano-Frankivsk bölgesinde bir mühimmat deposunun Kinjal hipersonik füzelerle imha edildiğini duyurdu.
RUS OLIGARKLAR IÇIN 5 MİLYON DOLAR ÖDÜL
ABD, Kremlin'le bağlantılı Rus oligarklar için 5 milyon dolara varan ödül vereceğini açıkladı. Ödül için muhbirlerin oligarkların yatlarının tespit edilmesine katkı sağlaması gerekiyor. Bu hamle, Biden yönetiminin Rus lider Vladimir Putin'e Ukrayna saldırılarından sonra başlattığı mali saldırının bir parçası. Yaptırımlar kapsamında Avrupa ülkeleri de yatlara el koyuyor.