Kiev’de hayat normale dönüyor! Metrolar yeniden faaliyette

Savaşın ilk günlerinde metro çalışanlarını mobilize ettiklerini ve başkentte düzeni korumaya çalıştıklarını anlatan Sıç, şunları kaydetti: "Binlerce insan metroda yaklaşık 45 gün saldırılardan korundu. Bazıları, Kiev'i terk etmek zorunda kaldı. İnsanların korku yaşadığını ve neyle karşılaştığını anlamadığını gördüm. Kimse böyle bu durumu beklemiyordu. Bazıları panikliyor, bazıları ise ağlıyordu. Çocuklara yazık oldu. Gözlerinde belirsizlik vardı."