Kiev’de insanlık yerin altında! SABAH dünyanın konuştuğu noktayı görüntüledi





Bu karanlık yerde bebeğimin adını Vuka koyacağım. Enerjim çok yüksek. Buradan sağlıkla çıkacağım. Rusya çok büyük bir ülke ama biz de çok güçlüyüz ve birbirimize bağlıyız. Bu savaştan zaferle çıkacağız" dedi.