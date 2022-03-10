Kiev'i terk etmek zorunda kalan 12 yaşındaki kız SABAH'a anlattı: "Geleceğimi geri istiyorum"

Eşini Ukrayna'da bırakıp kızıyla birlikte günler süren yolculuğun ardından Marmaris'e vardıklarını belirten turist rehberi Catherina Vovk, şunları söyledi: "Türkiye'ye ayak bastığımızdan bu yana herkes bize çok iyi davrandı yardımcı oldu. Daha önce turist rehberi olarak Marmaris'te çalışmıştım bu yüzden burayı tercih ettim. Ama aklımız ülkemizde, eşimde. Umarım, bir an önce savaş biter. Ailem yeniden bir araya gelir."