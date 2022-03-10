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Giriş Tarihi: 10.3.2022 07:21 Son Güncelleme: 10.3.2022 07:30

Kiev'i terk etmek zorunda kalan 12 yaşındaki kız SABAH'a anlattı: "Geleceğimi geri istiyorum"

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Kiev’i terk etmek zorunda kalan 12 yaşındaki kız SABAH’a anlattı: Geleceğimi geri istiyorum

Rusya-Ukrayna savaşının en sıcak noktası Kiev'i terk etmek zorunda kalan 12 yaşındaki Vlada Vovk geldiği Marmaris'te SABAH'a konuştu. Gözü yaşlı genç kız, "Sürekli bombalar patlıyor, sirenler çalıyordu. Geleceğimi geri istiyorum, ailemle yeniden bir araya gelmek istiyorum, ülkemdeki çocuklar için barış istiyorum" dedi.

Rusya Ukrayna savaşında çatışmaların yaşandığı kentlerde insanlık dramı yaşanıyor. 12 yaşındaki Vlada Vovk, çatışmaların en sıcak noktası Kiev'de, savaşın acılarını derinden hissetti. Saldırılar yüzünden annesi Catherina Vovk'la (31) birlikte bir süre sığınakta kaldı, ölümle burun buruna yaşadı. Babası orduya katıldı. Çatışmaların şiddeti giderek artınca annesiyle Kiev'i terk etmek zorunda kaldı.



Vovk, annesiyle birlikte günler süren tehlikeli yolculuğun ardından Marmaris'e geldi. Minik yürek, ülkesindeki arkadaşları ve çocuklar için barış umudunu taşıyor. Gözleri yaşlı Vovk dünyaya seslendi: "Sürekli bombalar patlıyor, sirenler çalıyordu. Çok korkuyordum, artık dayanamıyordum. Babamdan ayrıldık, eğitimim yarıda kaldı, geleceğim karardı. Savaş yüzünden her şey kötü oldu. Ben geleceğimi geri istiyorum, ailemle yeniden bir araya gelmek istiyorum, ülkemdeki çocuklar için barış istiyorum"

Eşini Ukrayna'da bırakıp kızıyla birlikte günler süren yolculuğun ardından Marmaris'e vardıklarını belirten turist rehberi Catherina Vovk, şunları söyledi: "Türkiye'ye ayak bastığımızdan bu yana herkes bize çok iyi davrandı yardımcı oldu. Daha önce turist rehberi olarak Marmaris'te çalışmıştım bu yüzden burayı tercih ettim. Ama aklımız ülkemizde, eşimde. Umarım, bir an önce savaş biter. Ailem yeniden bir araya gelir."

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Kiev'i terk etmek zorunda kalan 12 yaşındaki kız SABAH'a anlattı: "Geleceğimi geri istiyorum"
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