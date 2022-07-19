Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Kılıçdaroğlu'na manevi tazminat davası!
Giriş Tarihi: 19.7.2022 11:07

Kılıçdaroğlu'na manevi tazminat davası!

AA
Kılıçdaroğlu’na manevi tazminat davası!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik açıklamaları nedeniyle "hakaret" ve "iftira" suçlarından suç duyurusunda bulundu, 750 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Canikli'nin avukatı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun, 28 Haziran'da partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda ve 30 Haziran'da bir gazeteye verdiği röportajda, Nurettin Canikli'ye yönelik hakaret ve iftiralarda bulunduğu belirtildi.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkında hakaret ve iftira suçlarından soruşturma ve kamu davası açılması talep edildi.

Ayrıca Canikli, aynı açıklamalar nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 750 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kılıçdaroğlu'na manevi tazminat davası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA