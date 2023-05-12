Kılıçdaroğlu’nun yalanı Rusya’dan döndü

Seçimlere saatler kala 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Batı ağzıyla dile getirdiği bir yalanı daha çöktü. Kılıçdaroğlu önceki akşam Twitter üzerinden Rusya'ya yönelik suçlamalarda bulunmuştu. Rusya'yı Türkiye seçimlerine müdahale etmekle suçlayan Kılıçdaroğlu'na cevap Moskova'dan geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Rusya'nın Türkiye seçimlerine müdahale ettiği iddialarını kimin ortaya attığını bilmiyoruz. Moskova, Kılıçdaroğlu'nun iddialarını reddediyor. Türkiye'nin ana muhalefet adayına bu bilgileri taşıyanlar yalancıdır" dedi.Peskov, Türkiye ile ilişkilere son derece değer verdiklerinin altını çizerek, "Türkiye ile ikili ilişkilerimize çok ama çok değer veriyoruz, çünkü Türkiye, karşı karşıya kaldığımız bir dizi bölgesel ve küresel sorun karşısında bugüne kadar çok sorumlu, egemen ve düşünülmüş bir tavır almıştır" şeklinde konuştu. Kremlin sözcüsü Peskov ayrıca "Biz başka ülkelerin iç davalarına karışmıyoruz" dedi.Daha önce de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a "Rusya, Türkiye'de kimi destekliyor?" sorusu yöneltilmişti. Lavrov, "Amerikalılara bu tarz sorular yöneltebilirsiniz ancak Rusya kimsenin içişlerine karışmaz" demişti. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yer aldığı iddia edilen cinsel içerikli görüntülerin gündeme gelmesinin ardından Twitter mesajında bunların arkasında Rusya'nın olduğunu öne sürmüştü.Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği yönde iftiraların kaynağı Avrupa ve ABD. 2016 yılında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma referandumu (Brexit) ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçilme dönemlerinde Rusya'nın bu ülkelerdeki seçimlere müdahale ettiği ileri sürüldü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da ülkesindeki son seçimlerde Rusya ve Çin'in sandığa müdahale edeceğini ileri sürmüştü. Rusya'nın herhangi bir ülkedeki seçimlere müdahalesi kanıtlanamadı.