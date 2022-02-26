Kılık değiştirerek sızma girişiminde bulunmuşlardı! Rus askerleri böyle esir alındı!

UKRAYNALI SİVİLLER RUSLARLA ÇATIŞMAYA BAŞLADI

Ukrayna ordusunun direnişinin ardından son olarak Ukraynalı siviller de devreye girdi. Rus işgaline karşı direniş başlatan Ukraynalı siviller, Rus askerleriyle savaşmaya başladı. Siviller, Sumi kentinde Rus askeri aracını ateş altına aldılar.

Ukrayna'da sızma girişiminde bulunan Rus özel kuvvetler askerlerinin etkisiz hale getirilme anı kamerada!

RUS GÜÇLERİNİ ESİR ALDILAR

Bir süre sonra ise Rus güçleri teslim oldu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde teslim olan Rus güçlerinin Ukraynalı siviller tarafından rehin alındığı görüldü.