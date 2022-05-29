Kilisede izdiham! Yiyecek dağıtımı sırasında 31 kişi hayatını kaybetti

GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN AÇIKLAMA

Rivers eyaleti Polis Sözcüsü Grace Iringe-Koko bugün sabah erken saatlerde çok sayıda kişinin yiyecek almak için kiliseye geldiğini belirterek, "Kapının kapalı olmasına rağmen kalabalık zorla içeri girmeye çalıştı ve izdiham çıktı" dedi.