Kilisede yangın faciası 41 ölü, 55 yaralı

Mısır'ın başkenti Kahire yakınında yer alan Gize bölgesindeki İmbaba semtinde Kıpti Kilisesi'ne bağlı Ebu Sifin Kilisesi'nde yangın çıktı. Yetkililer yangın nedeniyle 41 kişinin hayatını kaybettiğini, 55 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Mısır Sağlık Bakanlığı 30 ambulansın olay yerine sevk edildiğini ve yaralıların hastanede tedavi altına alındığını belirtti. Polis yangının kısa devre nedeniyle çıktığını belirtti. Görgü tanıkları, insanların yangında mahsur kalanları kurtarmak için kiliseye koştuğunu ancak alevlerin ve dumanların kısa sürede etrafı sardığını dile getirdi. Olaya şahit olan Ahmed Reda Baioumy isimli görgü yanığı "Herkes çocukları binadan dışarı taşıyordu" derken 10 metre mesafede olan Maher Murad da çığlıklar duyduğunu ve etrafı dumanların kapladığını dile getirdi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yaptığı yazılı açıklamada, elim kazaya ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini ve ilgili tüm kurumlara gerekli tedbirlerin alınması talimatı verdiği kaydetti. Dışişleri Bakanlığı, Mısır'daki Abu Sifin Kilisesi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.