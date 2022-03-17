Kim bu yabancı savaşçılar?

Türkiye
Polis Akademisi Başkanlığı ile Avrupa Birliği Kolluk Kuvvetleri Eğitim Ajansı
'nın (CEPOL) ortaklaşa yürüttüğü "Yabancı Terörist Savaşçılar-Geri Dönenler" çalıştayında yabancı savaşçılar konusu ele alınarak detaylı rapor hazırlandı. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte yine gündeme gelen yabancı savaşçılarla daha önce de Irak
, Suriye
, Pakistan
, Afganistan
, Bosna, Çeçenistan ve birçok ülkede karşılaşıldı. Ukrayna'ya ilk giren yabancı savaşçılar arasında İngiltere, İsrail, ABD ve Güney Kore vatandaşları yer aldı. Rapora göre çoğunluğu 20'li ve 30'lu yaş gruplarından oluşuyor. DEAŞ, El-Kaide ve El-Nusra en çok sayıda yabancı savaşçıyı çeken örgütlerin başında. 2015 itibarıyla Şam ve çevresinde 7 bin Iraklı ve İranlı Şii yabancı savaşçı bulunduğu bildirildi.
AJANLIK YAPIYORLAR
Raporun en çarpıcı kısmı ise yabancı savaşçıların yalnızca savaş meydanına katkı sağlamakla kalmaması. Yabancı savaşçı kimliğindeki bu kişiler, gittikleri ülkede çatışma alanlarında çeşitli görevler üstleniyor. Birçok yabancı savaşçı doktorluk, aktivistlik gibi dolaylı rollerle destek sunarken, ajanlık faaliyeti de birçok yabancı savaşçı üzerinde can buluyor. Terör örgütü PKK saflarına da yüzlerce yabancı savaşçının katıldığı biliniyor.