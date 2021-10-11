Kim Jong-un'un hakkında çarpıcı iddia! "Suikast timleri hazır"

BBC'nin özel söyleşi yaptığı eski üst düzey ajan, yakınında görev yaptığı Kim Jong-un'un "muhaliflere karşı suikast timleri ile uyuşturucu laboratuvarı kurduğunu" öne sürdü.
SUİKAST TİMLERİ GÖNDERİLDİ
Kim Kuk-song, Kuzey Kore liderinin, "kendisini eleştirenleri öldürmek için suikastçılar gönderdiğini" ve "devrimci fon toplanmasına yardımcı olmak için yasa dışı uyuşturucu laboratuvarı kurduğunu" iddia etti.
Eski ajan Kim, istihbarat ağının üst kademelerinde yer almak için 30 yıl çalıştığını belirterek, istihbarat ağlarının "Yüce Lider'in gözleri, kulakları ve beyni" olduğunu ifade etti.
Hayatını kurtarmak için 2014'te ülkeyi terk etmek zorunda kalan Kim, Güney Kore'nin başkenti Seul'de yaşıyor ve Güney Kore istihbaratı için çalışıyor.
AMCASINI DA KÖPEKLERE YEDİRMİŞTİ
2013 yılında Kuzey Kore'den gelen en çarpıcı haberlerden biri ülkenin ikinci adamı sayılan ve aynı zamanda Kim Jong-un'un da amcası olan Jang Song-Thaek'in vatana ihanet suçlamasıyla idam edilmesiydi. İdamın nasıl gerçekleştiği ise yakın zamana kadar net olarak bilinmiyordu. Thaek'in idam mangasınca vurulduğu ve hatta uçaksavar ateşiyle öldürüldüğü bile iddia edilmişti. Fakat gerçeğin bunlardan kat ve kat korkunç olduğu ortaya çıktı. Çin medyasının haberlerine göre Kim Jong-Un amcasını ve beş yardımcısını 'quan-jue' denilen kan donduran yöntemle katletti.