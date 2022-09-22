Kimse beklemiyordu Türkiye yine başardı

Rusya'nın 24 Şubat tarihinde Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar sürerken Türkiye'nin savaşın başından beri yürüttüğü başarılı diplomasi kilit önemini koruyor. Daha önce iki ülkenin dışişleri bakanlarını bir araya getiren ve küresel tahıl krizini çözen Ankara bu kez de esir takasındaki rolü ile dünyanın dikkatini çekti.Üstelik takas anlaşması tam da savaşın büyümesinden endişe edildiği bir dönemde geldi. Rusya Lideri Vladimir Putin önceki gün ülkesinde kısmi seferberlik ilan etmişti. Batı medyası dünkü haberlerinde esir takasının detaylarını ele aldı. Rusya'nın elindeki 215 kişi serbest bırakıldı. Aralarında Rusya'nın "Neonazi olmakla" suçladığı Azak Taburu'nun komutanları da var. 10 yabancı ülke vatandaşının da yer aldığı gruplar, karşılıklı olarak serbest bırakıldı.BBC'deki haberde Azak Taburu liderinin serbest bırakılmasının hiç kimse tarafından beklenmediği kaydedildi. 2 İngiltere vatandaşı ile 1 Fas vatandaşı da idama mahkûm edilmişti. Diğer tutukluların da yargılanmasının kısa süre içinde başlayacağı duyurulmuştu. Tüm bu kişilerin Rusya tarafından serbest bırakılması sürpriz olarak karşılandı.Ukrayna'nın iade ettiği 55 kişi arasında, ülkede Rusya yanlısı ayrılıkçı bir parti olduğu gerekçesiyle yasaklanan partinin lideri olan Viktor Medvedçuk da var. Putin'e yakınlığıyla bilinen ve Putin'in kızının vaftiz babası olan Medvedçuk, geçen yıl vatana ihanet suçlamasıyla ev hapsi cezasına çarptırılmış, kaçtıktan sonra yakalanmıştı.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Azak liderlerinin savaş bitene kadar Türkiye'de kalacağını söyledi ve Ankara'ya teşekkür etti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da esir takasındaki arabuluculuğu için Türkiye'ye teşekkür ettiler.Putin'in, ülkesinin Ukrayna'da işgal ettiği toprakların güvenliğini sağlamak için kısmi seferberlik ilan etmesini protesto eden 1300'den fazla kişinin Rus polisi tarafından gözaltına alındığı bildirildi.