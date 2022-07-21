Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak-Dohuk'taki saldırıya ilişkin Türkiye'nin hiçbir zaman sivillere yönelik saldırı gerçekleştirmediğini tüm dünyanın bildiğini belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden aldığımız bilgiye göre, sivillere yönelik herhangi bir saldırı olmamıştır" dedi. Çavuşoğlu, Suriye'deki terör örgütlerinin hem Suriye halkına hem de Türkiye'ye yönelik saldırılarına ve oluşturduğu tehdide de dikkati çekerek, "Elimiz kolumuz bağlı kalamayız. Bugüne kadar yaptığımız harekâtlarda kimseden icazet almadık, almayız da" ifadelerini kullandı. TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şunları söyledi:"Fırat'ın doğusunda PKK/ YPG'ye yönelik gerçekleştirdiğimiz harekâta hem Amerika'nın taahhütleri hem de Rusya'nın taahhütleri ve vardığımız mutabakatlar çerçevesinde ara verdik. Bu iki ülke de bu bölgeden YPG/PKK'lı teröristleri temizleme taahhüdünde bulundu. Bugüne kadar bu gerçekleşmediği için teröristler, Suriye içinde Suriyelilere, aynı zamanda muhaliflere ve bizim askerimize, polisimize yönelik saldırıları devam ettirdiği gibi oradan kendi topraklarımıza yönelik saldırıları da artırmaya başladı. Böyle bir durumda Amerika olsa ne yapar? Rusya olsa ne yapar? Suriye'deki terör yapılanmalarından Türkiye'ye doğrudan saldırı var. Askerimiz, polisimiz şehit oluyor, sivil insanlar ölüyor, masum Suriyeliler de öldürülüyor. Biz elimiz kolumuz bağlı kalamayız, sonuçta biz bugüne kadar yaptığımız harekâtlarda kimseden icazet almadık doğrusu. Almayız da. Her zaman terörle mücadelede teyakkuz halindeyiz."Amerıka'dan F-16 almak için harekete geçtiklerini belirten Mevlüt Çaavuşoğlu,"Bir girişimde bulunduk ama elimizi kolumuzu bağlayacak bir yönteme de evet dememiz mümkün değil. ABD bir kere daha düne kadar sürdürdüğü gerek Kıbrıs'ta gerekse Türkiye- Yunanistan arasında bu izlediği dengeli politikadan bir sapma yaşamıştır, bu denge politikasına ABD'nin tekrar dönmesi gerekiyor" dedi. Ermenistan ile ilişkiler için de Çavuşoğlu, "Azerbaycan samimi, biz samimiyiz. Ermenistan'ın ne kadar samimi olduğunu uygulamada görmek istiyoruz. Ermenistan'dan henüz o somut adımları görmedik. Artık Paşinyan başbakanlığında Ermenistan'daki yönetimin bu konularda barış için olumlu adımlar atması lazım, söylem yetmez" diye konuştıu.İngiliz ajansı Reuters, terör örgütü PKK/YPG ile Esad rejimi askerlerinin, Türkiye'nin bölgeye olası operasyonuna karşı yığınak yaptığı görüntüleri servis etti. Ajans, terör örgütü unsurlarının sözde silahlı eğitim yaptıkları anları da paylaştı. Bir tarafta terör örgütü PKK/YPG unsurları, diğer tarafta Esad rejimine bağlı birlikler... Görüntülere göre, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Ayn el Arab ve Ayn İsa'da Esad rejimi güçleri mevzi kazıyor, ağır silahlar yerleştiriyor.