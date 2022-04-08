Kinder’den sonra şimdi de Nestle! Avrupa alarmda: Fransa’da 2 çocuk hayatını kaybetti

Fransa'da E.coli bakterisi içerdiği için geri çağrılan Nestle grubuna ait Buitoni marka donmuş pizzaların, ülke genelinde 48'i çocuk 50 kişiye bakteri bulaşmasına, 2 çocuğun ölümüne sebep olduğu bildirildi.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, Buitoni markasına ait Fraich'Up pizzaları tükettiği için 48'i çocuk 2'si yetişkin 50 kişiye E.coli bakterisi bulaştığının teyit edildiği belirtildi.
Çocukların yaşlarının 1-17 arasında, yetişkinlerin ise 90 yaş üzerinde olduğu kaydedilen açıklamada, bakteri bulaşan 2 çocuğun yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Açıklamada, kuruma bu pizzaların tüketilmesiyle ilişkili olarak gönderilen diğer hastalık vakalarının E.coli bakteriyle bağlantısının araştırıldığı ifade edildi.
Paris Kamu Savcılığının kamu sağlığı birimi tarafından 22 Mart'ta olayla ilgili "adam öldürme", "aldatma" ve "başkalarının hayatını tehlikeye atma" suçlamalarıyla soruşturma açtığı öğrenildi.
PİZZA ÜRETİM HATTINDA KURTÇUKLAR
Fransa'da Nestle grubuna ait Buitoni marka Fraich'Up pizzalar mart ortalarında E.coli bakterisi içerdiği için geri çağrılmıştı. Basında, pizzaları tüketen 75 kişiye bakteri bulaştığı haberi yer almıştı.
Fabrikanın eski bir çalışanının medyayla paylaştığı fotoğraflarda, pizza üretim hattında kurtçuklar, duvarlarda mantarlar, yerlerde yiyecek parçaları, ağzı açık çöplerin olduğu görülmüştü.
Nord bölgesi Valiliği, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada Caudry'de Buitoni pizzaları üreten fabrikada yapılan 2 denetimde, hijyen koşullarının yetersiz olduğunun tespit edildiğini, bu nedenle fabrikada pizza üretiminin yasaklandığını duyurmuştu.
KİNDER'DE DE ORTAYA ÇIKMIŞTI
Danimarka ve Finlandiya'daki gıda kurumları, İtalyan şirketi Ferrero'nun, ürünler ile salmonella salgını arasında bir bağlantı olduğu şüphesiyle Kinder çikolata ürünlerinin belirli partilerini geri çağırdığını bildirdi.
Danimarka Veterinerlik ve Gıda İdaresi ile Finlandiya Gıda Kurumundan yapılan açıklamada, Ferrero'nun, Kinder çikolata ürünlerini "salmonella" vakalarıyla muhtemel bağlantısı nedeniyle geri çağırdığı belirtildi.
10 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR ETKİLENİYOR
Çikolatadaki salmonella varlığının özellikle kritik olduğuna işaret edilen açıklamada, çikolatanın yüksek yağ içeriğinin, mide asidinden geçerken salmonella bakterileri için koruyucu bir faktör olacağı ifade edildi.
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, çikolata ürünlerinin "olası enfeksiyon nedeni" olarak tanımlandığını ve çoğunlukla 10 yaşın altındaki çocukların etkilendiğini duyurdu. Avrupalı sağlık yetkilileri, 134 çocukta "hızla gelişen" salmonella salgınını araştırdıklarını kaydetti.
NELER OLMUŞTU?
Daha önce Belçika, Fransa, Almanya, İrlanda, Lüksemburg, İngiltere, İsveç ve Norveç'te de Kinder çikolata ürünlerinin belirli partileri geri çağrılmıştı.
İngiltere'de 63 çocuğa, Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında salmonella bulaşmasının ardından Ferrero önlem olarak son kullanma tarihi 11 Temmuz-7 Ekim olan 2 parti yumurtayı geri çağırmıştı.
Ferrero grubu, Fransa'da raflarda yer alan Belçika'da üretilmiş tonlarca Kinder çikolata ürününü salmonella bakterisi içerebileceği şüphesiyle geri çağırmıştı Salmonellanın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor.
Vakaların çoğunda birkaç günde belirtiler ortadan kalkarken, özellikle küçük yaşta ve bağışıklık sistemi zayıf olanların zaman zaman hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.