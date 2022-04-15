Kırgızistan Başbakan Yardımcısı, ABD Dışişleri ile bir araya geldi: Hazırız

Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Edil Baysalov, ülkede bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sivil Güvenlik, Demokrasi ve İnsan Hakları Müsteşarı Uzra Zeya ile görüştü. Hükümetten yapılan açıklamaya göre, Baysalov, ABD Dışişleri Müsteşarı Zeya ile iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğini, ülke yönetiminin halkın refahı için attığı adımları ve insan hakları alanındaki çalışmaları ele aldı.

ANLAŞMAYA HAZIRLAR

Baysalov, ülke yönetiminin ABD ile iş birliğini yoğunlaştırmaya hazır olduğunu ifade etti. ABD'nin, Kırgızistan ile ilişkileri güçlendirme arzusunu aktaran Zeya da ülkeler arasındaki ilişkilerde demokratik haklar konusunda bir sayfa açmak için yeni iş birliği anlaşması imzalamaya hazır olduğunu bildirdi.