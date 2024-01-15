Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov: İktidarı devirmeye yönelik planlara izin vermeyiz

Sadır Caparov, ülkenin resmi haber ajansı KABAR'a, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesince 11 Ocak'ta, iktidarı devirmeye yönelik hazırlık yaptıkları öne sürülen grubun ortaya çıkarılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İktidarı devirmeye yönelik kirli plan yapan grubun içinde, eskiden hazineden para çalanların ve vergi kaçıranların olduğunu ifade eden Caparov, "Bunların çok bencil planları vardı. Arkasında büyük halk kitlesi yoktu. Arkasında koca bir grup vardı. Biz de uyumuyoruz. Onların kötü niyetlerinin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Ülkede düzenlenecek gösterilerde provokasyon tehlikesinin bulunduğunu anlatan Caparov, şunları kaydetti:

"Bu konuyu daha önce ben, Dordoy Pazarı'nda göstericilerle bir araya geldiğimde dile getirmiştim. Orada bulunanlar, aralarında bunların (iktidarı devirmek isteyenlerin) olmadığını dile getirmişti. Ancak onlar aralarında bu durumdan yararlanmak isteyenlerin olduğunu bilemezlerdi. Gösteriyi kışkırtanlar, sokak olayları çıkarmayı amaçlıyordu. Hatta, birden fazla göstericiyi silahla vurarak veya patlayıcı kullanarak insanların ölümüne yol açacaklardı. Böylece kitlesel isyan çıkarmayı amaçlıyorlardı. Trajik sonucun sorumluluğunu yetkililere yükleyerek halkın protestosunu yaygınlaştıracaklardı."

Caparov, iktidara karşı ayaklanmak isteyenlerin cezasının en ağır şekilde olacağı uyarısında bulundu.

"Bizim için devletin ve halkın güvenliği her şeyden önce gelir." diyen Caparov, daha önceki iktidarlar gibi bu tür durumlarda oyalanmayacaklarını söyledi.

Caparov, sokakları karıştırmak isteyenlerin, göstericileri silahla vurmasına veya bomba patlatmasına izin vermeyeceklerini ve organizatörlerini önceden tespit edeceklerini kaydetti.

Ülkede son 18 yıldaki üç halk ayaklanması sonucu yaşanan iktidar değişikliklerine de değinen Caparov, "Bu halk ayaklanmaları, eski iktidar sahiplerinin akrabaları ve hemşehrilerinin ülkeyi yönetmesi, hazineyi talan etmesi, adaletsiz seçimler yapması, mafya ve çete liderleriyle iç içe olmasından kaynaklandı." değerlendirmesinde bulundu.

Caparov, ülkede iktidar değişikliği için herhangi bir nedenin olmadığının ve buna sebep vermeyeceklerinin altını çizerek yönetimde kayırmacı uygulamalardan uzak durduklarını, ekonominin geliştiğini ve iktidarı isteyenlerin mücadelesini seçimlerde vermesi gerektiğini vurguladı.

"ÜLKEDEKİ ÜÇ DEVRİMDEN İLK İKİSİ DIŞ GÜÇLERCE FİNANSE EDİLDİĞİNİ HERKES BİLİYOR"

Caparov, "Kırgızistan'da gerçekleşen üç devrimden ilk ikisi (2005 ve 2010) dış güçlerce finanse edildi. Bunu herkes iyi biliyor." diye konuştu.

Kırgız-Özbek sınır anlaşması çerçevesinde bir su barajının Özbek tarafına bırakılmasına karşı çıkan aktivistlerin destekçilerinin açık yargılama taleplerini değerlendiren Caparov, şunları kaydetti:

"Ülkede gerçekleşen 2. Halk Kurultayı'nda yaptığım konuşmada, onların dış güçler sözü yerine büyükelçilikten maddi destek aldıklarını söyledim. Şimdi bu açıklamamda kusur bulunduğu için benden paranın hangi büyükelçilikten çıkarıldığını söylenmem isteniyor. Bunu yapmaya gerek yok. Kırgızistan'da ilk ikisi dış güçler tarafından finanse edilen üç devrim yaşandı. Herkes onların kim olduğunu çok iyi biliyor. Üçüncü devrim beklenmedik bir şekilde gerçekleşti. Biz dış güçlerden para almadık. Halkın kendisi destekledi. Onun için bugün herkesten bağımsız, çok yönlü bir dış politika izliyoruz. Eğer bazı dış güçlere bağımlı hale gelirsek onların dediğini yaparız ve ülkede hiçbir şeyi geliştiremeyiz".

Caparov, ülkede tutuklu yargılama süreci devam eden Kırgız-Özbek sınır anlaşmasına karşı çıkanlar için, "Düzenli olarak hangi dış güçlerle karşılaştıklarını ve onlardan para aldıklarını kendileri çok iyi biliyorlar. Sadece olmamış gibi davranıyorlar." ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

Kırgızistan Millî Güvenlik Devlet Komitesi, 11 Ocak'ta halk ayaklanması yoluyla iktidarı devirmeye yönelik hazırlık yapan bir gruba operasyon düzenlemişti.

Güvenlik güçlerin operasyon ve arama faaliyetlerine ilişkin paylaştığı fotoğrafta bir evde yapılan aramada yatak odasındaki aynanın üzerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı "Yol Mülahazaları" kitabı dikkati çekmişti.

Halkı ayaklandırmak için hazırlık yaptığı iddia edilen bir kişi ile ABD'deki bazı isimlerden para transferi planladığı öne sürülen bir şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin arkasında olduğu belirlenen iş insanı İmamidin Taşov ve aktivist Tilekmat Kurenov hakkında, "İktidarı zorla ele geçirmeye yönelik hazırlık yaptıkları" iddiasıyla arama kararı çıkarılmıştı.