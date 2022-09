Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda can kaybı 48’e yükseldi

Kırgızistan-Tacikistan sınır hattında iki ülke arasında 14-17 Eylül tarihlerinde yaşanan çatışmalarda can kaybı artıyor. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmalarda 10 kişinin daha hayatını kaybettiği ve Kırgız tarafından toplam can kaybının 46'ya yükseldiği aktarıldı. Bakanlık ayrıca, çatışmalardaki yaralı sayısının 11 kişi artarak, 143'e ulaştığını ifade etti. Tacikistan tarafı şu ana kadar resmi olarak 2 askerin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını bildirdi.Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un ulusal yas ilan edilmesine ilişkin kararnameyi imzaladığı aktarılmış, yarın ulusal yas dolayısıyla televizyon ve radyo gibi kurumlara eğlence programlarını iptal etmeleri tavsiye edilmişti.Ulusal yas kapsamında Kırgızistan'da tüm devlet ve yurt dışı diplomatik temsilciliklerinde bulunan Kırgızistan bayraklarının yarıya indirileceği belirtilmişti.Öte yandan Kırgızistan-Tacikistan sınırında geçtiğimiz çarşamba günü başlayan ve aralıklarla devam eden çatışmalar cuma günü sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen aralıklarla sürmüştü. Her iki taraf birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı. Kırgızistan, çatışmaların yaşandığı Batken bölgesinden 135 binden fazla kişiyi tahliye etmiş, bölgede acil durum ilan edilmişti.