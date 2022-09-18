Kırgızistan’da OHAL

Kırgızistan ile Tacikistan arasında yaşanan çatışmaların ardından bölgede tansiyon hâlâ yüksek. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşların güvenliği ve bölgede barışın sağlanması için Batken bölgesinde olağanüstü hal ilan (OHAL) edildiği duyuruldu. Batken Bölge Valisi Abdikarim Alimbayev, yaptığı açıklamada, Kırgızistan ile Tacikistan çatışmasında irtibatı kesilen iki köye ulaşıldığını bildirdi.Kırgızistan ile Tacikistan sınırındaki çatışmalarda 24 kişi hayatını kaybetti. Çatışmalarda Kırgız tarafında yaklaşık 90 kişi yaralanmıştı. Taraflar, birbirlerini anlaşmaları ihlal etmekle suçlamıştı. İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı yüzünden bölgede arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, kaçakçılık, ortak yol kullanımı ve sınırdan izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlikler yaşanıyor.