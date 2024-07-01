Kırgızistan’da sel: 12 ölü

Kırgızistan'ın güneyinde hafta sonunda şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde 12 kişi hayatını kaybetti. Onlarca evin su altında kaldığı, köprülerin yıkıldığı bölgelerde, yüzlerce arama kurtarma personeli çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara, siviller de destek veriyor. Abşır Ata köyündeki bir tatil yerinde mahsur kalan yüzlerce kişi arama kurtarma ekiplerince helikopter ve diğer araçlarla güvenli yerlere tahliye edildi. Kazakistan da sel nedeniyle Kırgızistan'a insani yardım malzemeleri gönderdi.