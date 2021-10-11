Kırıkkale’de iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 8 yaralı

Kaza, saat 00.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Çevrealtı Caddesi'nde meydana geldi. Ankara'daki düğünden gelen Köksal Şahin'in kullandığı otomobil, Mustafa Önal idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Köksal Şahin, Mustafa Önal, Serap Şahin, Seda Şahin, Merve Şahin, Aylin Şahin, Begüm Buse Boynueğri ile ismi henüz öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı.