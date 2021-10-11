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Giriş Tarihi: 11.10.2021 03:58 Son Güncelleme: 11.10.2021 03:58

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 8 yaralı

Kırıkkale’de iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 8 yaralı

Kırıkkale'de düğünden dönen otomobil karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Çevrealtı Caddesi'nde meydana geldi. Ankara'daki düğünden gelen Köksal Şahin'in kullandığı otomobil, Mustafa Önal idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Köksal Şahin, Mustafa Önal, Serap Şahin, Seda Şahin, Merve Şahin, Aylin Şahin, Begüm Buse Boynueğri ile ismi henüz öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Serap Şahin'in hayati tehlikesi devam ederken, emniyet kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 8 yaralı
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