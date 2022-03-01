Kırım Tatar Türkleri’nden tahliye teşekkürü

TÜRKİYE'NİN Ukrayna
'da tahliye operasyonları sürüyor. Kiev'den, Romanya
sınırındaki Çernivtsi şehrine Türk vatandaşlarını taşımak için tahsis edilen trendeki 1000 kişi Romanya üzerinden Türkiye'ye dönecek. Karayoluyla Türkiye'ye getirilen Kırım Tatar Türkleri de Edirne
'de bir otele yerleştirildi. Kafileden Hanife Kutseyit "Türkiye Cumhuriyeti hep yanımızda. Tarihten bugüne hep bize destek oldu. Minnettarız" dedi. Harkov'dan karyoluyla Romanya'ya ulaşmayı başardıktan sonra THY'nin tarifeli seferiyle İstanbul
'a gelen Kıvanç Çebi
de 'Çok korktuk ama vatanımıza geldiğimiz için rahatladık' dedi.