Kırım Türklerinden Türkevi’nde kutlama

ABD
'de yaşayan Kırım
Türkleri, derneklerinin 60. kuruluş yıldönümünü New York
'taki Türkevi'nde kutladı. Etkinliğe Türkiye
'nin New York Başkonsolosluğu ev sahipliği yaptı. Başkonsolos Reyhan Özgür, yıldönümü nedeniyle Kırım Türkleri Amerikan Derneği'ni tebrik etti. Kırım Türklerinin her zaman Türk Amerikan toplumunun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Özgür, Türkiye'nin Kırım Türklerini desteklemeye devam edeceğini söyledi. Kırım'ın uluslararası hukuku ihlal eden yasa dışı ilhakının üzerinden 7 yıl geçtiğini hatırlatan Özgür, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğinin sürdüğünü vurguladı. Kırım Türkleri Amerikan Derneği Başkanı Nariman Asanov, ev sahipliği için New York Başkonsolosluğu'na teşekkür etti.