Kirli hava 400 bin kişiyi öldürdü

Avrupa Birliği'nin (AB) yayınladığı yeni rapor, hava kirliliğinin ölümcül olduğunu bir kez daha kanıtladı. Raporda, 2021'de Avrupa'da yaklaşık 400 bin ölümün hava kirliliği ile ilişkili olduğu belirtildi. AB içerisinde özellikle kalp rahatsızlığı olan kişileri etkileyen ince partikül maddeden kaynaklanan kirliliğin 2021 yılında 253 bin ölüme neden olduğunu belirtti. Azot dioksitten kaynaklanan kirlilik, diyabetli kişiler için en zararlı olanı ve 55 bin ölümle sonuçlandı. Ayrıca kısa süreli ozon maruziyeti de 22 bin ölüme neden oldu.