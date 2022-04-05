Kirli oyunu SABAH açıklıyor! Suriye rejimi zehirli madde içerikli füze taşıyor

Şam'ın kuzeyinde yer alan ve rejim kontrolünde bulunan Humus şehrinden getirilen zehirli madde içeren füzeler, Han Şeyhun, Sahl Al Gab ve Lazkiye kuzey bölgelerine dağıtılırken; burada amaçlanın İdlib'in güney kırsalındaki Eriha ilçesine bir saldırı düzenlenmesi ve saldırının sorumluluğunun Suriye muhalefetine yüklenmesi olduğu değerlendiriliyor.



TÜRKİYE MAZLUMLARI GÖZETİYOR

Türkiye ise Suriye'de hayatın normalleşmesine yönelik insani yardım ve altyapıyı destekleme faaliyetlerini sürdürüyor. Ankara, Suriye'nin kuzeyindeki harekât bölgelerinde yaptığı mutabakatlara uyuyor, muhataplarına da uymalarını beklediğini vurguluyor. Eli kanlı PKK/YPG terör örgütü başta olmak üzere, bölgede sağlanan barış ve istikrarı bozmak maksadıyla sivillerin yaşam hakkını ellerinden alanlara karşı, mazlumları gözeterek Suriye halkının yanında olmaya devam ediliyor. Türkiye, dünyanın Suriye'deki insanlık suçuna sessiz kalmaması gerektiğinin altını çiziyor.