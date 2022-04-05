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Haberler Dünya Haberleri Kirli oyunu SABAH açıklıyor! Suriye rejimi zehirli madde içerikli füze taşıyor
Giriş Tarihi: 5.4.2022 14:19

Kirli oyunu SABAH açıklıyor! Suriye rejimi zehirli madde içerikli füze taşıyor

BETÜL USTA BETÜL USTA
Kirli oyunu SABAH açıklıyor! Suriye rejimi zehirli madde içerikli füze taşıyor

Suriye'de ateşkesin sağlanması ve insani dramın önüne geçilmesi için sürecin başından bu yana elini taşın altına koyan Türkiye, ülkedeki gelişmeleri yakın merceğinde tutmayı sürdürüyor. SABAH'ın edindiği bilgilere göre, Suriye rejimi İdlib bölgesinde sivil halka zehirli gaz içerikli füzelerle saldırı yapmaya hazırlanıyor. Rejim güçlerinin Suriye'de Humus bölgesinden getirdikleri füzeleri Han Şeyhun, Sahl Al Gab ve Lazkiye kuzey bölgelerine dağıttıkları, Eriha bölgesinde saldırı düzenleyerek muhalifleri suçlayacakları öğrenildi. Kaynaklar, Suriye rejiminin İdlib bölgesinde sivillere karşı kimyasal silah kullanılacağı propagandası yaparak, saldırının sorumlusu olarak muhalifleri suçlamayı ve muhalifleri hedef göstermeyi alışkanlık haline getirdiğini ifade ediyor.

Şam'ın kuzeyinde yer alan ve rejim kontrolünde bulunan Humus şehrinden getirilen zehirli madde içeren füzeler, Han Şeyhun, Sahl Al Gab ve Lazkiye kuzey bölgelerine dağıtılırken; burada amaçlanın İdlib'in güney kırsalındaki Eriha ilçesine bir saldırı düzenlenmesi ve saldırının sorumluluğunun Suriye muhalefetine yüklenmesi olduğu değerlendiriliyor.

TÜRKİYE MAZLUMLARI GÖZETİYOR

Türkiye ise Suriye'de hayatın normalleşmesine yönelik insani yardım ve altyapıyı destekleme faaliyetlerini sürdürüyor. Ankara, Suriye'nin kuzeyindeki harekât bölgelerinde yaptığı mutabakatlara uyuyor, muhataplarına da uymalarını beklediğini vurguluyor. Eli kanlı PKK/YPG terör örgütü başta olmak üzere, bölgede sağlanan barış ve istikrarı bozmak maksadıyla sivillerin yaşam hakkını ellerinden alanlara karşı, mazlumları gözeterek Suriye halkının yanında olmaya devam ediliyor. Türkiye, dünyanın Suriye'deki insanlık suçuna sessiz kalmaması gerektiğinin altını çiziyor.

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Kirli oyunu SABAH açıklıyor! Suriye rejimi zehirli madde içerikli füze taşıyor
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