Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 83 artarak 35 bin 386'ya yükselirken bölgedeki insani dram derinleşiyor. İsrail ordusunun yaklaşık 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine 7 Mayıs'ta kara saldırısı başlatması, "Refah" ve "Kerem Ebu Salim" sınır kapılarını kapatması bölgeyi yeniden kıtlığa sürüklüyor. Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti yaptığı açıklamada, "İsrail'in Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarını kapatmaya başlamasıyla, kıtlık kâbusu bir kez daha Gazze ve kuzeydeki bölgeleri tehdit edecek şekilde geri döndü" ifadeleri kullanıldı.İsrail'in Refah'a başlattığı kara saldırıları ile on binlerce insanın kentten ayrılmaya başladığı ve Gazze Şeridi'nin orta ve güney kentlerinde de gıda güvenliği krizinin giderek şiddetlendiği belirtildi. ABD'nin Gazze Şeridi'nde inşa ettiği limana işaret edilerek, insani yardımların ulaştırılmasında daha uygun ve etkili yolun kara sınır kapıları olduğu vurgulandı. Açıklamada, İsrail'e "askerlerini Refah Sınır Kapısı'ndan çekme" çağrısı yapılırken, uluslararası toplumdan da Gazze Şeridi'ndeki insanları açlıktan kurtarmak için "çok geç olmadan acilen müdahale etmesi" istendi.Barbar İsrail ordusunun saldırıları ve yardımları engellemesi nedeniyle Filistinliler çöplüklerde yiyecek arıyor.